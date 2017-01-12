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Beatles afişlerinin ressamı Tony Booth öldü

Efsanevi İngiliz rock grubu Beatles'ın 1960'larda Liverpool'da gece kulüplerinde sahne aldıkları dönemde afişlerini çizen kaligrafi sanatçısı Tony Booth 83 yaşında hayata veda etti.

Kültür-Sanat / 12 Ocak 2017 Perşembe 16:48
Beatles afişlerinin ressamı Tony Booth öldü

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere'nin kuzeybatısında Mersey nehri kıyısındaki Wirral banliyösünde yaşayan sanatçının kanser tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

1960'lı yıllarda İngiliz 'Beat' müziğinin beşiği olan Liverpool'da gece kulüplerinin programlarını duyurduğu kaligrafik afişlerinin aranan ressamı olan Booth, Beatles'ın menajeri Brian Epstein'ın teklifiyle grubun program afişlerini yapmaya başlamıştı.

Siyah-beyaz ve üç renkli (kırmızı-mavi-sarı) yazı karakterlerini bir arada kullandığı el boyaması afişlerde kendine özgü bir font ve kompozisyon tarzı oluşturan Booth, grafik sanatı tarihinde özel bir yer edinmişti.

İnternetin olmadığı yıllarda, program afişleri grupların sahne performanslarını hayranlarına duyurmanın yegane yoluydu.

Bugün o afişlerden geriye pek azı kaldığı için Booth son yıllarda o dönemde kullandığı malzemelerle bazı ikonik afişleri yeniden üretmişti.

Sanatçı geçen yıl ağustos ayında 50 yıl önce yaptığı bu afişlerden en sevdiği 40 tanesinin reprodüksiyonlarını içeren bir sergi açmıştı.

Kaynak : AA

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