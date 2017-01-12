Bacağı ısırıldı, DNA testi istedi

Türkiye'nin istikrarını sağlayacak anayasa değişiklik paketinin Meclis gündemine geldiğini belirten Balta, CHP'nin ise HDP ile vardiya ile çalıştığını, gerginlik yarattığını ifade etti.



Balta, Anayasa Komisyonunda aynı gerginliklerin yaşandığını vurgulayarak, 'Planlı bir şekilde organize oldular. CHP'nin geçmişine bakınca, bunlar hiçbir zaman millete, sandığa güvenmiyor. Vesayet, darbelerle beslenen, gerektiğinde orduyu göreve çağıran, yargıdan medet uman, toplumu kutuplaştıran bir anlayışın temsilcileri. Teklifin buradan çıkacağını görünce plan yaptılar; burada gerginlik yaratalım.' diye konuştu.







CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ı arkadan yumrukladığını anlatan Balta, şöyle devam etti:



'Bir grup başkanvekili, milletvekillerini teskin edeceğine, arkadan yumrukladı. Tıpkı Rus Büyükelçisi nasıl öldürülmüşse, herhalde onlardan örnek aldılar. Gerginlik başladı. 5. madde görüşmeleri, saat 04.00 sularında bu gerginlikle devam etti. Kürsüyü işgal ettiler. Arkadaşlarımızın, 'Kürsüyü işgal etmeyin, görüşmeler devam ediyor, lütfen bu kürsünün etrafını boşaltın' uyarısına, yumruklarla, tekmelerle karşılık verdiler, organize bir şekilde. Burada grup başkanvekilleri, idare amirleri, katip üyeler, organize şekilde arkadaşlarımızın üzerine geldiler, yumruk attılar, Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin'in burnunu kırdılar, vazoları arkadaşlarımızın kafasına attılar. 15 Temmuz'da FETÖ'cüler bombaladı ama o kürsü yerindeydi.



Tam o sırada ben de arada ayırmaya çalışırken, yere düşen bir CHP milletvekili ayağımı ısırdı. Önce canım acıdı, ne oluyor diye ayağımı çekmeye çalıştım, sanki değirmen taşı ayağımda. Orada dişlerini şey yapmış, bir kafa tam bacağımda. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, ayağımı oradan kurtardı. Önce Meclisteki doktorlar müdahale etti, sonra Numune Hastanesine ve karakola gittim. Karakolda ifademi verdim, davacı olduğumu söyledim. Kayıtların incelenmesini istedim. Kayıtlar incelendikten sonra kim olduğunu göreceksiniz. Kim olduğunu gördüm ama yüzü aşağı doğruydu. Bir isim söylemem yanlış olur. Ancak kamera kayıtlarından belli olur. Bir milletvekili olarak tahmini bir şey söylemek bize yakışmaz. Belli olduktan sonra yargı süreci devam edecek.'



- Rapor aldı, antibiyotik tedavisi görüyor



AK Parti'li Balta, olay üzerine rapor aldığını, tetanos aşısı yaptırdığını ve antibiyotik tedavisi gördüğünü aktardı.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 'Dün büyük bir arbede yaşandı. O arbede sırasında kim eğilsin de kimin ayağını ısırsın' açıklamasının anımsatılması üzerine Balta, 'Kendilerine güveniyorlarsa, gelsinler herkes DNA testi yaptırsın, izleri bende. Bütün milletvekilleri yaptırsın, kim olduğu ortaya çıksın. Ama kamera kayıtlarında ortaya çıkacağını düşünüyorum.' dedi. Kaynak : AA