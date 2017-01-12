Aykut Erdoğdu'dan itiraf gibi açıklama

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesinin de kabul edilmesiyle birlikte Meclis'te kavga yaşandı.



CHP KAVGA ÇIKARDI

CHP'liler, anayasa değişikliği birer birer kabul edilirken AK Parti'li vekillerin burnunu kırıp, bacaklarını ısırıp, saksı fırlatarak görüşmeleri engellemeye çalıştılar.



''BAŞKA ÇAREMİZ YOKTU''

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, çıkan kavgalar sonrası itiraf gibi bir açıklama yaptı. Erdoğdu, 'Başka bir çaremiz yoktu'' diyerek yaşanan olayların CHP kaynaklı olduğunu bir bakıma itiraf etmiş oldu.





Başka çaremiz yoktu... Millet uyurken TBMM'yi ilga etmeye kalktılar... Sayımız az... Yüreğimiz çok... #KürsüyeSahipÇıkılıyor — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 12 Ocak 2017