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Anayasa değişiklik teklifinin 6. maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, altıncı maddesi 343 "Evet" oyuyla kabul edildi.

Siyaset / 12 Ocak 2017 Perşembe 21:30
Anayasa değişiklik teklifinin 6. maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul, saat 14.00'te Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı. Bugün, teklifin 6., 7. ve 8. maddeleri görüşülecek.

Anayasa değişiklik teklifinin 6. maddesinin görüşmeleri sona erdi. Anayasa değişikliği teklifinin altıncı maddesine 343 kabul, 137 ret oyu verildi.

6. maddeyle, kuvvetler ayrılığı prensibine uygun olarak yasamanın yürütmeyi denetlemesi ile Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi, yasamanın görev ve yetkileri arasından çıkarılıyor.

BOZDAĞ: CUMHURBAŞKANI'NIN TÜM EYLEMLERİ YARGI DENETİMİNE AÇILIYOR

Madde üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin milletin gözü önünde cereyan ettiğini söyledi.

'OHAL döneminde anayasa değişikliği görüşülemez, Meclis çalışamaz, Meclis kapatılır gibi bir kural mı var?' diye soran Bozdağ, Meclisin her şart altında çalışmakla vazifeli olduğunu, Türkiye'de anayasa yapmaya engel durum bulunmadığını ifade etti.

Teklifin, yasamanın denetimini ortadan kaldırmadığını, daha etkin ve güçlü hale getirdiğini belirten Bozdağ, 'Olmayan siyasi sorumluluk ilk defa anayasaya konuluyor. Cumhurbaşkanın tüm eylemleri yargı denetimine açılıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, oylamaların anayasa uygun gerçekleştirildiğini, bu konuyla ilgili ihtilafların tespitinin divan tarafından yapılması gerektiğini kaydetti.

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