AK Partili vekilden inanılmaz iddia

AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Meclis'te yaşanan gerilimi A Haber yayınında değerlendirdi.



AK Partili Kocabıyık, CHP'li vekillere Meclis'te kürsüye saldırma emrini Kılıçdaroğlu'nun verdiğini dile getirdi.



Ayrıca çarpıcı bir iddia ortaya atan Kocabıyık, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerden emir aldığını ifade ederek 'Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün elinde esir bir adamdır. Bunun bir şeyini yakalamışlar' diye konuştu.



İşte Kocabıyık'ın o sözleri;



TALİMAT KILIÇDAROĞLU'NDAN



Kılıçdaroğlu oraya geldi kendi adamlarına dedi ki 'Burada eylem yapın, yıkın' dedi ve gitti. Kürsüyü Cumhuriyet Halk Partililer devirdi.



FETÖ'NÜN TALİMATIYLA YAPTILAR



15 Temmuz'da FETÖ'cülerin deviremediği kürsüyü bugün CHP'liler devirdi. Buradan açıkça söylüyorum milletimize; Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ terör örgütünün elinde esir bir adamdır. Bunun bir şeyini yakalamışlar belli. Onların talimatıyla yapıyor bunları bu çok açık. Cumhuriyet tarihmizde böyle haysiyetsiz bir saldırı o kürsüye hiç bir zaman olmadı. Böyle bir haysiyetsizlik Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ilk kez yapıldı.



GENEL BAŞKALARI ESİRDİR



O kürsüyü FETÖ o gün bombaladı, yıkamadı. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partililer o kürsüyü yıktılar. Ve inan bunun için analizci, kahin veya tahminci olmaya gerek yok FETÖ adına ykılmıştır o kürsü. Genel Başkanları FETÖ'nün esiridir. 17-25 Aralık'tan bu yana esiridir. Cumhuriyet halk Partililer bunu bilsin. Genel Başkanları FETÖ'nün esiridir.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel