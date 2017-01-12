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Ahmet Davutoğlu: Gülen'i kontrol altına alacaktık

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun darbe girişimiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu’na gönderdiği metin ortaya çıktı.

Siyaset / 12 Ocak 2017 Perşembe 11:07
Ahmet Davutoğlu: Gülen'i kontrol altına alacaktık

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili TBMM Araştırma Komisyonu'na bilgi verdi.

Davutoğlu, Fethullah Gülen ile görüşmesinin gerekçesini anlatırken '2013 BM Genel Kurulu toplantısına seyahatim öncesinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız değerlendirmede, bu yapının gittikçe artan bir şekilde Türkiye karşıtı çevrelerce kullanılmaya müsait hale gelmesi hasebiyle, Gülen'in daha önce yapılan çağrılar çerçevesinde Türkiye'ye getirilerek kontrol altına alınmasının gerekli olduğu kanaatine vardık' ifadelerini kullandı.

NTV'nin haberine göre; MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasıyla FETÖ'yle ilgili kanaatinin somut şüpheye dönüştüğünü vurgulayan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Bu olay, o döneme kadar daha çok dini cemaat ve sivil toplum hareketi olma nitelikleriyle öne çıkan bu yapının gerçek niteliği ve hedefleri konusundaki soru işaretlerini pekiştirdi.' Kaynak : NTV

Fethullah GülenMeclis Darbe KomisyonuAhmet DavutoğluHakan Fidan


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