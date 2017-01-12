Aday Öğretmenler Kürtçe Öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığınca Batman'a atanan 672 öğretmene, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı semineri kapsamında Kürtçe eğitimi verildi.



İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Şirin Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 642 saatten oluşan ve hafta içi Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Aday Öğretmen Yetiştirme Programı seminerine 672 öğretmenin katıldığını söyledi.



Katılımcıların seminer kapsamında 30 saat Kürtçe dersi aldıklarını belirten Temiz, kentte yerel halkın ağırlıkla Kürtçe konuşması nedeniyle öğretmenlere Kürtçe eğitimi verildiğini aktardı.



Temiz, böylece öğretmenlerin öğrenciler ve halkla daha iyi bir diyaloga girdiğini, ciddi anlamda memnuniyet söz konusu olduğunu anlatarak şöyle devam etti:



'Özellikle yerel olarak kullanılan dillerin eğitimi noktasında öğretmenler ciddi bir memnuniyet sergiliyorlar. Öğrencilerle iletişim kurma noktasında sıkıntı çeken öğretmenlerimiz aldıkları Kürtçe eğitimi ile öğrenciler, veliler ve özellikle annelerimizle daha sağlıklı iletişim kurabiliyor. Hem öğretmenlerden hem de öğrencilerden olumlu yönde tepkiler alıyoruz.'



Kürtçe eğitim veren Lokman Kartal da ülkenin farklı bölgelerinden Batman'a atanan öğretmenlerin yörede kullanılan dil ile tanışmasının kendileri açısından çok olumlu olduğunu ifade etti.



- Öğrencilerle kaynaşmayı sağlıyor



Seminere katılan Trabzonlu beden eğitimi öğretmeni Yasir Çınar, bölge insanıyla daha iyi iletişim için Kürtçe öğrenme ihtiyacı hissettiğini dile getirdi.



Aldıkları Kürtçe eğitimle öğrencilerle konuşmaya başladıklarını dile getiren Çınar, derslerde öğrencilerle Kürtçe iletişim kurmanın olumlu sonuçlar verdiğini anlattı. Çınar, şunları söyledi:



'Kürtçenin bu toplumda Türk, Kürt herhangi bir etnik unsur ayırmadan kaynaşma aracı olduğunu gördük. Bu da Kürtçe'yi öğrenme azmimizi artırdı. Kürtçe bazı kelimeler öğrendim. Öğrenciler ve toplumla kaynaşmak için Kürtçe'yi kullanıp geliştirmek gerekiyor. Eğitimle, Kürtçe kelimelerin ne anlama geldiğini öğrendik. Kürtçeye biraz aşinalığımız arttı. Dili öğrenmiş değiliz fakat dile yatkınlığımız arttı.'



Aydın'dan Batman'a atanan biyoloji öğretmeni Elif Canevi de uyum seminerlerinde aldıkları Kürtçe eğitimde günlük hayatta kullanabilecekleri kelimeleri öğrendiklerini bildirdi.



'Kürtçede günlük hayatta kullanabileceğimiz kelimeleri öğrendik. Öğrencilerle sıradan günlük kelimeler konuşmak iletişim açısından çok iyi oldu. Öğrencilerle konuştuğumuzda çok seviniyorlar. Onlar da karşılık verince ben de karşılık verme durumunda kalıyorum ve yeni kelimeler öğreniyorum.' diyen Canevi, bunun öğretmen ve öğrenciler açısından olumlu olduğunu kaydetti.



Kaynak : AA