USD (Alış - Satış) : 3,85 - 3,86 EURO (Alış - Satış) : 4,06 - 4,07

Sıcak Haber : Kalp hastasına plastik hap!..

4 madde de kabul edildi

Teklifin dördüncü maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde 343 'Evet' oyu ile TBMM'de kabul edildi

Güncel / 12 Ocak 2017 Perşembe 01:45
4 madde de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda dördüncü maddesinin 343 'Evet' oyu ile kabl edildi

Söz konusu madde ile Anayasa'nın 'TBMM'nin seçim dönemi' başlıklı maddesi, 'TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi' olarak değişiyor.

Değişiklik; seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 5 yılda bir olmasını ve seçmenlerin iki seçim için aynı gün sandığa gitmesini, süresi biten milletvekilinin yeniden seçilebilmesini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılmasını öngörüyor.

CHP'nin kadın vekilinden tepki çeken sözler CHP'nin kadın vekilinden tepki çeken sözler CHP'li vekiller mecliste Bakan Akdağ'ın üzerine yürüdü CHP'li vekiller mecliste Bakan Akdağ'ın üzerine yürüdü Başbakan Yıldırım: Biz makam mevki delisi değiliz Başbakan Yıldırım: Biz makam mevki delisi değiliz 4 madde de kabul edildi 4 madde de kabul edildi Yılmaz: Bana Kılıçdaroğlu'nun önünde kalleşçe saldırdı Yılmaz: Bana Kılıçdaroğlu'nun önünde kalleşçe saldırdı CHP'li Hürriyet'ten tepki çeken sözler! CHP'li Hürriyet'ten tepki çeken sözler! Metiner: Meclis'i terörize etmeye çalışıyorlar Metiner: Meclis'i terörize etmeye çalışıyorlar 3.Madde de kabul edildi 3.Madde de kabul edildi Meclis'te arbede çıktı Meclis'te arbede çıktı Teklifin ilk maddesi kabul edildi Teklifin ilk maddesi kabul edildi Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu ile görüştü Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu ile görüştü Başbakan: Diğer maddeler için 330 endişemiz yok Başbakan: Diğer maddeler için 330 endişemiz yok Kılıçdaroğlu Anayasa değişikliği oylamasında yoktu Kılıçdaroğlu Anayasa değişikliği oylamasında yoktu

AnayasaAnayasa DeğişikliğiCumhurbaşkanlığı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı