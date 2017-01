15 Temmuz kahramanları Yalova'daydı

Gala gecesine 15 Temmuz'da kahramanlık destanı yazmış isimler de vardı. Geceye aynı zamanda Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Yalova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bilal Gökkır'ın yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi ve gençler de katılım sağladı. Program, Merkez Cami eski İmam Hatibi Fatih Bilir'in Kuran tilaveti ile başladı. Daha sonra TÜGVA Yalova İl Temsilcisi Muhammed Edib Özyılmaz, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Özyılmaz, “Sandılar ki bu millet artık içinden, Fatihler, Ulubatlılar, Yavuzlar, Çerkes Hasanlar, Abdulhamidler çıkaramaz. Ancak gözünü kırpmadan silahını ateşleyerek şahadete koşan Ömer Halisdemirleri, 16 yaşındaki oğluyla mermilere siper olan ve şehit düşen Erol Olcokları, Şehit Zeynep Sağırları, Yusuf Elitaşları, kefeniyle yola çıkmış reisimizi, liderimizi, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve daha nicelerini hesap edemediler. Aşk ve heyecan ile çalışıyoruz, çalışmalıyız. Öyle çalışmalıyız ki, ecdadının emanetine sahip çıkacak bu şehrin yürekli gençlerine tek tek ulaşıncaya kadar çalışmalıyız” ifadelerine yer verdi.







‘Bu kalkışma ilk değildi; son da olmayacak'..



AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ise, 15 Temmuz'un kalkışmayı yapan kişiler tarafından utanç verici bir gece olduğunu söyledi ve devam etti: “15 Temmuz bu kalkışmayı yapan kardeşler için utanç verici bir gece. Bu kalkışmayı önleyen milletimiz için ise, geçmişte ecdadımızın yaptığı kahramanlıkları bu neslinde gösterebilmesi bakımından övgü ve gurur verici bir gece. Hem unutmayacağız hem de unutturmayacağız. Bu akşam bizleri buraya getiren Türkiye Gençlik Vakfı'na teşekkür ediyorum. TÜGVA Başkanı ve yönetim kuruluna bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. 15 Temmuz kahramanları bu akşam bizler ile birlikte. Bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Bu kalkışma, ilk değildi; son da olmayacaktır. Ecdadımız birçok kere bu tür kalleş oyunları önlemişlerdi. 15 Temmuz'da bizde aynı kahramanlığı gösterdik. Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyen güçler, bizi tökezletmek için başka başka oyunları sergileyecekler. Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz takdirde tıpkı 15 Temmuz'daki kahramanca duruşumuzu her zaman tekrarlayabileceğiz. Gençliğimizin ecdadımızı aratmayacak şekilde kahramanca davranabileceğini gördük elhamdülillah.”







‘Bu büyük millete hizmet etmekten gurur duyuyorum'..



Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ise, duygusal bir konuşma yaptı. Zaman zaman gözleri dolan Vali Yılmaz, 15 Temmuz kahramanlarının Yalova'da olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Vali Yılmaz, “15 Temmuz'u, o karanlık geceyi aydınlığa çeviren; tanka, tüfeğe, uçağa ve mermiye karşı koyan milletimizin bir ferdi olmaktan ve bu büyük millete hizmet etmekten dolayı son derece gurur duyuyorum” dedi ve devam etti: “15 Temmuz'da milletimizin üzerine sağanak sağanak mermi yağdı. Milletin uçakları milleti bombaladı. O tanka da dur diyen, o uçağa da dur diyen yine milletin gerçek sahibi oldu. Bu millet çok büyük bir millet. Tarih içerisinde bu coğrafyayı bize vatan etmemek için türlü türlü oyunlar oynandı. 15 Temmuz'da bu oyunun bir parçasıydı. Bu millet onlara da dur dedi. Buna izin verilmedi. Ülkemiz pek çok adı farklı hainlerle kurulmuş terör örgütlerinin eylemleri ile karşı karşıya. Adları farklı ama amaçları aynı. Elhamdülillah. Biz hepsine dur diyebilecek güçteyiz. Bizim kardeşliğimiz binlerce yıl öncesine dayanıyor. Biz geleceğe her geçen gün ümitle bakıyoruz. Türkiye büyüyor, güçleniyor. Bu büyümeyi ve güçlenmeyi hazmedemiyorlar. Milletçe el ele verdik. Kardeşliğimizi ve saflarımızı sıklaştırarak devam ettireceğiz.”

‘Kahramanlarımız olmasaydı; bugün burada olmazdık'..



Türkiye Gençlik Vakfı ailesine teşekkür eden Vali Yılmaz, “Bu geceyi düzenleyen TÜGVA'ya ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesinin kahramanları da aramızda. Hainlere ve hainliğe dur diyen Şehidimiz Ömer Halisdemir'in ağabeyi burada. Kamyonun direksiyonuna geçerek, vatandaşlarımızı meydana taşıyan Şerife Bacı'mız burada. Vücudunda hala mermiyi taşıyan, bir kolunu kaybetmiş iki gazimiz burada. Tankların önüne yatıp ölmeyi bekleyen kahramanımız burada. O gece, bu kahramanlarımız olmasaydı, Başkomutanımızın emriyle meydanlara çıkan milletimiz olmasaydı, bugün bu konuşmayı yapamazdık. O yüzden, 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Her daim hatırlayacağız. Gelecek nesillere de yakışır şekilde yetiştireceğiz” ifadelerine yer verdi.



‘Kimimiz sağcıyız, kimimiz solcuyuz ama vatan haini değiliz'..







15 Temmuz kahramanları ise o geceyi anlattı. O gece hiç korkmadıklarını, iman gücü ile gittiklerini söyleyen 15 Temmuz Kahramanı Şerife Bacı, “ Vatan benim için bir ana bir baba ve bir kardeştir. Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatunlar vardı. Rabbim bir daha bizlere 15 Temmuz gecesini yaşatmasın. Ben o gece gerçekten savaşa gittim. Vatan benim için candır. Vatan benim için namustur. Çarşafımı giyer giymez, salavatlar çekerek, çocuklarımı torunlarımı mahalledeki çocukları alarak köprüye koştum. İman gücüyle gittim; hiç korkmadım. 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak isteyen itibarsızlara itibar etmeyelim hiçbir zaman. Bizler hepimiz bu vatanın coğrafyasında yaşayan insanlarız. Kimimiz sağcıyız; kimimiz ise solcuyuz. Ama hiçbir zaman vatan haini değiliz” diye konuştu.



Ödülleri verildi..



Daha sonra 15 Temmuz Resim, Şiir ve Kısa Film Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz da kahramanları tek tek tebrik etti. Solandaki katılımcılar ise kahramanlar ile fotoğraf çektirme yarışına girdi.