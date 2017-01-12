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13 yaşındaki kızı 4 gün boyunca...

Samsun’da evden kaçan 13 yaşındaki kız çocuğunu evinde 4 gün boyunca alıkoyduğu iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

3. Sayfa / 12 Ocak 2017 Perşembe 16:06
13 yaşındaki kızı 4 gün boyunca...

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki E.D. adlı kız çocuğu evden kaçtı. Ailesi kızlarının bulunması için polisten yardım istedi. Polis her yerde kayıp kızı ararken, kız daha sonra evine döndü ve ailesine 22 yaşındaki A.D.’nin evinde 4 gün kaldığını söyledi.

Aile polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili A.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Kaynak : İHA

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