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Yılbaşı talihlileri ikramiyelerini aldı

Milli Piyango İdaresi, 2017 Yılbaşı Özel Çekilişinde çeyrek biletlere isabet eden 60 milyon liralık büyük ikramiye talihlilerinin tamamının ikramiyelerini aldığını açıkladı.

Ekonomi / 11 Ocak 2017 Çarşamba 17:31
Yılbaşı talihlileri ikramiyelerini aldı

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamada, “İdaremiz 31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) Özel Çekilişinde 2796288 numaralı çeyrek biletlere isabet eden 60 Milyon Liralık büyük ikramiye talihlilerinin tamamı, idaremize başvurarak ikramiyelerini almış bulunmaktadır. Yılbaşı çekilişine ilgi ve katkılarınızdan dolayı bütün iştirakcilerimize teşekkür eder, mutlu yıllar dileriz” denildi. Kaynak : İHA

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