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Yazar Cumalı Anıldı

Yazar Necati Cumalı, ölümünün 16. yılında Urla'da anıldı.

Kültür-Sanat / 11 Ocak 2017 Çarşamba 09:50
Yazar Cumalı Anıldı

Urla Belediyesi tarafından yazar anısına düzenlenen 'Necati Cumalı Edebiyat Ödülü' töreni Urla Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bu yıl 'Oyun ' dalında düzenlenen, 74 eserin katılım gösterdiği yarışmada “Terör' adlı oyunuyla Habib Bektaş ödüle layık görüldü.

Törendeki konuşmalarda, Urla'nın farklı kültürlerin bir arada yaşadığı zengin bir mozaik olduğuna vurgu yapılarak bu mozaiğin Necati Cumalı gibi çok sayıda sanatçıyla renklendiği ifade edildi.

Programda Cumalı’nın şiirleri ortaokul öğrencileri ve Urlalı şairler tarafından okundu. Urla Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Topluluğu ise şef Yaşar Koçyiğit öncülüğünde şarkılarını Cumalı için seslendirdi.

Kaynak : AA

Sanat MüziğiAtatürkNecati Cumalı


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