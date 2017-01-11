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Xbox'ın beklenen oyunu iptal edildi

2014 yılında tanıtılan ve aradan geçen sürede yılan hikayesine dönüşen oyun, piyasaya çıkamadan tarih oldu.

Teknoloji / 11 Ocak 2017 Çarşamba 12:19
Xbox'ın beklenen oyunu iptal edildi

Eğer 2014 yılında tanıtıldığı andan beri Platinum Games'in Scalebound oyununu bekliyorsanız, üzücü bir haber ile karşı karşıyasınız. Kotaku ve Eurogamer sızıntılarının sonrasında Microsoft Studios, ejderha aksiyon-rol-yapma oyununu iptal ettiğini duyurdu. Firma, sebepleri açıklamış değil ancak Eurogamer'ın kaynakları bu sebebi, özellikle 2016 yılında işkenceye dönüşmüş olan zorlu geliştirme süreci olarak tanımlamakta.

Çalışmanın içinde yer alan kişilerin söylediğine göre Scalebound "ağır bir yük" idi ve birden fazla kıdemli geliştirici projeden bir ay ayrılmaya (izin almaya) "zorlanmışlardı." Bu geliştiriciler geri dönmüş olsalar da, bunun anlamı oyunun öncesine göre planların daha da gerisinde kalması oldu. Bu sorun ile zaten kaçırılmış olan teslim tarihleri ve motor sıkıntıları da birleşince, projenin iptali kaçınılmaz gibi gözüküyor.

Platinum'un bu projeyi yeni bir dağıtımcının yanında veya tek başına bitirip bitirmeyeceği belli değil. Bunun için teknik sorunları ortadan kaldırabileceğini ve geliştirme sürecini tekrar rayına sokabileceğini göstermesi gerekiyor. Ne olursa olsun, bu durumun Microsoft ve Xbox hayranları için kötü olduğu söylenebilir. 2016 yılındaki planlanmış yayın tarihini ıskalayan Crackdown 3 gibi isimlerle beraber Scalebound'un Xbox'ın 2017'deki özel oyunlarının bir parçası olması beklenmekteydi. Artık firmanın Sony'nin PlayStation 4'ü ile rekabet etmek için geri kalan özel oyunlara daha da fazla yüklenmesi gerekecek.

Bu arada şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Scalebound'un sonlandırılma kararının duyurulmasının sadece saatler sonrasında Microsoft, oyun hakkında bulunan resmi siteler ve tanıtım videoları da dahil olmak üzere neredeyse tüm izleri ortadan kaldırmaya başlamış durumda...

MicrosoftSony


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