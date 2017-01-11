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Trump'tan CNN muhabirine: Kabalaşma

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, ilk basın toplantısında kendisine soru sormak isteyen CNN muhabirine sert tepki göstererek, "Sen uydurma habersin. Kabalaşma" dedi.

Dünya / 11 Ocak 2017 Çarşamba 22:53
Trump'tan CNN muhabirine: Kabalaşma

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, New York'ta düzenlediği ilk basın toplantısı tartışmalara sahne oldu.

"SİZE SORU HAKKI VERMİYORUM"

Trump, kendisine soru sormak isteyen BBC muhabirine izin vermedi. Soru sormaya çalışan CNN muhabirine "Lütfen sessiz olun, kabalık yapıyorsunuz" diyen Trump, "Siz yalan haber yapan bir kurumsunuz. Size soru hakkı vermiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

BBC muhabiri, Donald Trump'a "Haber kurumumuza saldırıyorsunuz" dedi.

Trump buna karşı ise "kurumunuz berbat" diyerek tepkisini gösterdi.


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