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Suriye sınırına 12 kilometre uzunluğunda duvar

Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırına ikinci etap beton blok örme çalışmaları başladı.

Güncel / 11 Ocak 2017 Çarşamba 13:24
Suriye sınırına 12 kilometre uzunluğunda duvar
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Suriye sınırı güvenliği için yürütülen çalışmalar kapsamında Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınır hattına ikinci etap beton blok örme çalışmalarına başlandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kentlerine sınırı olan Yayladağı ilçesinde, güvenlik önlemlerini artırma çalışmaları devam ediyor.

İlçede, kaçakçılık ve yasa dışı girişleri önlemek amacıyla yapılan seyyar duvar çalışmalarında ikinci etap çalışmaları başladı.

Duvarın, Yayladağı Gümrük Kapısı yakınlarındaki Kapı Karakolu ile Teknecik Karakolu arasındaki sınır hattına 12 kilometre uzunluğunda yapılacağı öğrenildi.

Yükseliği 4 metre olan seyyar duvarların üzerinin 1 buçuk metre tel örgü ile kaplanacağı ve hat boyunca 7 metre genişliğinde asfalt yol yapılacağı bildirildi.

Bu yıl içinde yapılacak ihaleyle Yayladağı sınır hattının tamamının duvar ile kapanacağı kaydedildi.

Geçen yıl yürütülen çalışmalar kapsamında Güveççi Mahallesi karşısına 11 kilometrelik uzuluğunda seyyar duvar çekilmişti.

Kaynak : AA

Gümrük KapısıKaçakçılıkLazkiyeİdlibSuriye


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