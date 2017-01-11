Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırıları sonrasında sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve TAK lehine paylaşımda bulunan 5 kişi hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri operasyonun 3. dalgasını başlatarak şahısların evlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.



Çelikhan, Kahta ilçesi, Kömür Beldesi ve kent merkezinde 5 farklı adrese yapılan operasyonda H.K, H.G, A.Y, K.K ve Ş.Y, gözaltına alındı. Gerçekleşen operasyonda şahısların ikametinde örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar daha sonra sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : İHA