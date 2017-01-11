USD (Alış - Satış) : 3,85 - 3,86 EURO (Alış - Satış) : 4,06 - 4,07

Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

Adıyaman’da jandarma ekiplerinin sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 11 Ocak 2017 Çarşamba 23:46
Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırıları sonrasında sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve TAK lehine paylaşımda bulunan 5 kişi hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri operasyonun 3. dalgasını başlatarak şahısların evlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.

Çelikhan, Kahta ilçesi, Kömür Beldesi ve kent merkezinde 5 farklı adrese yapılan operasyonda H.K, H.G, A.Y, K.K ve Ş.Y, gözaltına alındı. Gerçekleşen operasyonda şahısların ikametinde örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar daha sonra sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : İHA

Sosyal MedyaTerör ÖrgütüCumhuriyetJandarma


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı