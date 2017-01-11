Sosyal medyada terör propagandasına 32 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



İl merkezi ve ilçelerde düzenlenen operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



Kaynak : İHA