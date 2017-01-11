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Siirt'te 2 terörist daha öldürüldü

Siirt’te alınan istihbarat bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 kadın teröristi ölü ele geçirildi.

3. Sayfa / 11 Ocak 2017 Çarşamba 08:48
Siirt'te 2 terörist daha öldürüldü

Olay gece saatlerinde Barış Mahallesinde meydana geldi.

Güvenlik güçlerince düzenlenen başarılı operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerin eylem hazırlığında olduğu ve yanlarında 1 adet kaleşnikof tüfek, 2 adet tabanca ve dolu şarjörleri, 3 adet anti personel roket mühimmatı, 2 adet antitank roket mühimmatı, 12 adet el bombası, 3 adet kaleşnikof dolu şarjörü hücum yeleği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili operasyon sürüyor.


Kaynak : İHA

El BombasıPkkTerör Operasyonu


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