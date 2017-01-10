Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 29 Kasım 2016'da irtibat kesilen ve şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.



Keskin'in cenazesi, Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46140 Sokak'taki babaevinde helallik alınmasının ardından Merkez Sabancı Camisi'ne getirildi.



Buradaki tören süresince, Kore gazisi olduğu belirtilen iki kişi ellerinde büyük Türk bayrağıyla şehidin tabutunun başında bekledi.



İl Müftüsü Arif Gökce tarafından kıldırılan namazın ardından şehidin cenazesi tören mangasının omuzlarında top arabasına kadar taşındı. Araç hareket etmeden önce şehidin astsubay eşi Gökçe Keskin, uzun süre tabuta sarıldı ve öptü.



Cenaze, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Törene, şehidin annesi Elife Keskin, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile askeri ve mülki erkan katıldı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden 29 Kasım 2016'da yapılan açıklamada, devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında iki askerle irtibatın kesildiği bildirilmişti. Kaynak : AA