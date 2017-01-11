Şanlıurfa'da 'Dana Ferhat' vakası

Ceylanpınar ilçe merkezinde park etmiş bir aracın içerisindeki minik buzağı bir anda insanların ilgi odağı oldu.



İnsanların ilgisinden memnun görünen minik buzağının sahibi, “4 günlük buzağımız hastalanınca mecburen onu otomobilin arka tarafına yerleştirdim.



Veteriner hekime getirip muayene ettirdim. Buzağının bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmemiştim” diye konuştu.











Kaynak : İHA