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PKK kamplarına hava harekatı

Bölücü terör örgütünün kullandığı 14 hedef böyle imha edildi.

Güncel / 11 Ocak 2017 Çarşamba 10:23
PKK kamplarına hava harekatı
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Türk Silahlı Kuvvetlerinden alınan bilgiye göre, Zap/Gara/Hakurk/Avaşin bölgelerine icra edilen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 14 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden alınan bilgiye göre, 10 Ocak 2017 tarihinde 18.00-20.34 saatleri arasında Zap/Gara/Hakurk/Avaşin/Basyan bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucu, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 14 hedef ateş altına alınarak imha edildi. Görevini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

Terör ÖrgütüHava Harekatı


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