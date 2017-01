Özel Öğrenciler Yardım Bekliyor

Ağrı'da kış şartlarının çetin geçmesi ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle mağduriyet yaşayan öğrenciler siz duyarlı insanların yardımlarını bekliyor.



SOYUNMA ODASI “ÖZEL SINIF” OLDU

Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu'nda iki sözleşmeli öğretmenden biri olan Günhan Değer, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak okullarında öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için yardım çağrısında bulundu. Zihinsel Engelli Öğretmeni olarak atanan Değer, okula geldiklerinde öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile diğer öğrencilerin aynı sınıflarda öğrenim gördüklerinive çoğunun okuma yazma dahi bilmediğine dikkat çekerek; “Bu öğrencilerin öğrenme güçlüğü olduğuna dair raporlarının olduğu bile bilinmiyordu” dedi. Öncelikli olarak okulun zemin kattaki soyunma odasını sınıfa çevirdiklerini ve bu öğrencilerin bu derslikte eğitim gördüklerini ifade eden Değer, “her ne kadar bu bölümü dersliğe çevirsek de yönetmelik gereği bu sınıfın zemin katta bulunmaması gerekiyor. Sınıf zaman zaman kış şartlarından ötürü su basıyor. Bu konuda zorlanıyoruz.” şeklinde konuştu.



EKSİKLER VAR

Günhan Değer, okula geldiklerinde öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için kapsamlı bir çalışma başlattıklarına da değinerek şu ifadelere yer verdi: “Okulda fiziki anlamda belli bir aşamaya geçtikten sonra bu öğrencilerimizi farklı köylerden tespit edip nakillerini okulumuza aldırdık. Her öğrenci için büyük çabalar sarf ettik. Öğrencilerimizin aileleriyle görüştüğümüzde bizlere memnuniyetlerini ilettiler. Ancak hala daha birçok eksiğimiz var. Duyarlı vatandaşlarımız sayesinde bu ihtiyaçlarımızı gidereceğimizi düşünüyoruz” dedi.



İSTEYEN MALZEME, İSTEYEN PARA GÖNDERECEK

Vatandaşlar özel öğrencilerin eğitimleri için ister nakdi isterse malzeme desteğinde bulunabilecekler. Nakdi yardımda bulunmak isteyenler aşağıdaki hesap numaralarına gönderim yapabilirler. Siz de bin bir zorlukla eğitim almaya çalışan bu öğrenciler için katkıda bulunarak, öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltıyı, yüreklerindeki umudu büyütebilirsiniz.





DERNEK HESAP NO: 73955639-5001

DERNEK ŞUBE KODU: 2486-MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ/ANKARA

IBAN: TR56 0001 0024 8673 9556 3950 01

HESAP SAHİBİ: YERLİ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

HESAP ADI: YERLİ DÜŞÜNCE DERNEĞİ





İhtiyaç listesi:



Fil görsel eğitim seti

İlişki oyunu(2 tane)

Eylem duygu kartları(2 tane)

Blok düşün çöz tarama

Paş tamamlama kartları

Benim ilk becerilerim

Konuşma kartları (2 tane)

Nezaket ve görgü kuralları

Ses temelli okuma yazma seti

Vanilya okuduğunu anlama seti

Çilek müzik köşesi (2 tane)

Beceri küpü (6 tane)

Vanilya özel eğitim seti

Düz yazılı görsel hikayeler

Sesli tombala

Memory ters yüz -0329

Matematik puzzle toplama-0320

Matematik puzzle çıkarma-0321

Kukla sahnesi-0115

Kuklalar meslekler-0117(ele takılanlardan olsun, parmağa değil)

Kuklalar aileler -0119

Kuklalar hayvanlar-0120

Kuklalar meslek -0128

Üçlü koordinasyon seti-0168(2 tane)

Jenga-ve birkaç oyun (3-10 yaş arası)(2'şer adet)

Fil eğlenerek oynuyorum

Makas

Okuma kitapları

Çizgisiz kağıt

Kalem

Defter büyük ve küçük (müzik-resim-yazı-matematik)

Silgi

Kalemtraş

Kalemlik

Renkli karton

Gropan kağıdı

El işi kağıdı

Eva kağıtları

Sulu boya

Kuru boya

Pastel boya

Mevsimler şeridi

Akıllı tahta –silgi kalemi

Boyama kitapları

Yapıştırıcı

Bant

Sanrog / akıl oyunları

Abaküs

Pano iğneleri

Sayılar şeridi



Not: 10 öğrenciye ayrı ayrı alınması lazım.