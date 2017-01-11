Özel Öğrenciler Yardım Bekliyor

Yerli Düşünce Derneği, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu’ndaki ‘Özel Eğitim Sınıfı’ öğrencileri için bir yardım kampanyası başlattı.
Ağrı'da kış şartlarının çetin geçmesi ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle mağduriyet yaşayan öğrenciler siz duyarlı insanların yardımlarını bekliyor.
SOYUNMA ODASI “ÖZEL SINIF” OLDU
Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu'nda iki sözleşmeli öğretmenden biri olan Günhan Değer, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak okullarında öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için yardım çağrısında bulundu. Zihinsel Engelli Öğretmeni olarak atanan Değer, okula geldiklerinde öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile diğer öğrencilerin aynı sınıflarda öğrenim gördüklerinive çoğunun okuma yazma dahi bilmediğine dikkat çekerek; “Bu öğrencilerin öğrenme güçlüğü olduğuna dair raporlarının olduğu bile bilinmiyordu” dedi. Öncelikli olarak okulun zemin kattaki soyunma odasını sınıfa çevirdiklerini ve bu öğrencilerin bu derslikte eğitim gördüklerini ifade eden Değer, “her ne kadar bu bölümü dersliğe çevirsek de yönetmelik gereği bu sınıfın zemin katta bulunmaması gerekiyor. Sınıf zaman zaman kış şartlarından ötürü su basıyor. Bu konuda zorlanıyoruz.” şeklinde konuştu.
EKSİKLER VAR
Günhan Değer, okula geldiklerinde öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için kapsamlı bir çalışma başlattıklarına da değinerek şu ifadelere yer verdi: “Okulda fiziki anlamda belli bir aşamaya geçtikten sonra bu öğrencilerimizi farklı köylerden tespit edip nakillerini okulumuza aldırdık. Her öğrenci için büyük çabalar sarf ettik. Öğrencilerimizin aileleriyle görüştüğümüzde bizlere memnuniyetlerini ilettiler. Ancak hala daha birçok eksiğimiz var. Duyarlı vatandaşlarımız sayesinde bu ihtiyaçlarımızı gidereceğimizi düşünüyoruz” dedi.
İSTEYEN MALZEME, İSTEYEN PARA GÖNDERECEK
Vatandaşlar özel öğrencilerin eğitimleri için ister nakdi isterse malzeme desteğinde bulunabilecekler. Nakdi yardımda bulunmak isteyenler aşağıdaki hesap numaralarına gönderim yapabilirler. Siz de bin bir zorlukla eğitim almaya çalışan bu öğrenciler için katkıda bulunarak, öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltıyı, yüreklerindeki umudu büyütebilirsiniz.
DERNEK HESAP NO: 73955639-5001
DERNEK ŞUBE KODU: 2486-MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ/ANKARA
IBAN: TR56 0001 0024 8673 9556 3950 01
HESAP SAHİBİ: YERLİ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
HESAP ADI: YERLİ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
İhtiyaç listesi:
Fil görsel eğitim seti
İlişki oyunu(2 tane)
Eylem duygu kartları(2 tane)
Blok düşün çöz tarama
Paş tamamlama kartları
Benim ilk becerilerim
Konuşma kartları (2 tane)
Nezaket ve görgü kuralları
Ses temelli okuma yazma seti
Vanilya okuduğunu anlama seti
Çilek müzik köşesi (2 tane)
Beceri küpü (6 tane)
Vanilya özel eğitim seti
Düz yazılı görsel hikayeler
Sesli tombala
Memory ters yüz -0329
Matematik puzzle toplama-0320
Matematik puzzle çıkarma-0321
Kukla sahnesi-0115
Kuklalar meslekler-0117(ele takılanlardan olsun, parmağa değil)
Kuklalar aileler -0119
Kuklalar hayvanlar-0120
Kuklalar meslek -0128
Üçlü koordinasyon seti-0168(2 tane)
Jenga-ve birkaç oyun (3-10 yaş arası)(2'şer adet)
Fil eğlenerek oynuyorum
Makas
Okuma kitapları
Çizgisiz kağıt
Kalem
Defter büyük ve küçük (müzik-resim-yazı-matematik)
Silgi
Kalemtraş
Kalemlik
Renkli karton
Gropan kağıdı
El işi kağıdı
Eva kağıtları
Sulu boya
Kuru boya
Pastel boya
Mevsimler şeridi
Akıllı tahta –silgi kalemi
Boyama kitapları
Yapıştırıcı
Bant
Sanrog / akıl oyunları
Abaküs
Pano iğneleri
Sayılar şeridi
Not: 10 öğrenciye ayrı ayrı alınması lazım.