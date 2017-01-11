Meclis'te arbede çıktı

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 3. maddenin görüşmeleri tamamlandıktan sonra oylamaya geçildi. Oylama esnasında milletvekilleri oylarını kullanmak üzere yerlerinden kalkarak, kabinlere doğru yöneldiler. Bu sırada AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı. Daha sonra olay büyüyerek yumruklaşmaya varan tartışma çıktı.







Bu sırada AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de salonda bulundu.



Tartışmanın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş görüştü. Meclisteki tartışma nedeniyle üçüncü madde yeniden oylanmasına başlandı.



3. MADDENİN AÇIKLAMASI



Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. 'Askerlikle ilişiği olanların' milletvekili adaylığına başvuramaması da öngörülüyor.