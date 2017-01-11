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Madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi

AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman dışındaki 316 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

Siyaset / 11 Ocak 2017 Çarşamba 11:14
Madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi
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Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin Anayasa değişiklik teklifi, özetle şu başlıkları içeriyor:

Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak. Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler 5 yılda bir ayı gün yapılacak.

Üst düzey kamu yöneticilerini Cumhurbaşkanı atayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcılarını ve bakanları, Cumhurbaşkanı atayacak.

Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi 3 Kasım 2019'da yapılacak.

Hem Cumhurbaşkanı hem TBMM, seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek.

Cumhurbaşkanı, OHAL kararı verip TBMM'ye sunabilecek.

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilecek.

Sıkıyönetim ve askeri mahkemeler kaldırılacak.

HSYK üyelerini Cumhurbaşkanı ve TBMM seçecek.

Bütçeyi Cumhurbaşkanı belirleyip Meclisin onayına sunacak.

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