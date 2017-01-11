Kim Milyoner Olmak İster'i artık o isim sunacak

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan Işık 21 Mart 2014'te beyin kanaması geçirmiş, programı usta oyuncu Selçuk Yöntem devralmıştı.



MURAT YILDIRIM'A EMANET



3 yıldır programı sunan usta oyuncu, yerini sürpriz bir isme bırakıyor. Selçuk Yöntem'in koltuğunu devralacak ismi Mevlüt Tezel köşesinden duyurdu. Program artık son dönemin gözde ismi Murat Yıldırım'a emanet.







'HAYIRLI OLSUN'



Köşe yazısını Instagram sayfasında paylaşan Murat Yıldırım, altına 'hayırlı olsun' notunu düştü.







ERDOĞAN KIZ İSTEMİŞTİ



Murat Yıldırım geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FaceTime programı aracılığı ile babasından istediği Faslı güzel İmane Elbani ile nikah masasına oturmuştu.