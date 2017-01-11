USD (Alış - Satış) : 3,76 - 3,77 EURO (Alış - Satış) : 3,99 - 3,99

Sıcak Haber : CHP milletvekilinin müebbet hapsi istendi!..

Kim Milyoner Olmak İster'i artık o isim sunacak

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu değişiyor. İlgiyle izlenen programı Selçuk Yöntem'in yerine başarılı oyuncu Murat Yıldırım sunacak.

Televizyon / 11 Ocak 2017 Çarşamba 09:42
Kim Milyoner Olmak İster'i artık o isim sunacak

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan Işık 21 Mart 2014'te beyin kanaması geçirmiş, programı usta oyuncu Selçuk Yöntem devralmıştı.

MURAT YILDIRIM'A EMANET

3 yıldır programı sunan usta oyuncu, yerini sürpriz bir isme bırakıyor. Selçuk Yöntem'in koltuğunu devralacak ismi Mevlüt Tezel köşesinden duyurdu. Program artık son dönemin gözde ismi Murat Yıldırım'a emanet.



'HAYIRLI OLSUN'

Köşe yazısını Instagram sayfasında paylaşan Murat Yıldırım, altına 'hayırlı olsun' notunu düştü.



ERDOĞAN KIZ İSTEMİŞTİ

Murat Yıldırım geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FaceTime programı aracılığı ile babasından istediği Faslı güzel İmane Elbani ile nikah masasına oturmuştu.

Murat YıldırımSelçuk YöntemKim Milyoner Olmak İster


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı