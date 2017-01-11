Kıbrıs haritaları BM'nin kasasında

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden müzakerelerin son gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis kendi haritalarını sundu.



Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.



BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, bugün düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs'taki tarafların kendi haritalarını bugün sunacaklarını, haritaların BM'nin muhafazası altında olacağını ve kamuoyuyla paylaşılmayacağını duyurmuştu.



Eide, bazı medya organlarında yayınlanan haritaların gerçeği yansıtmadığını, konunun çok hassas olduğunu, haritayı sadece Kıbrıslı iki lider ve iki harita uzmanı ve kendisi de dahil sadece beş kişinin göreceğini belirtmişti.



KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da bugün BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Toprak oranı konusunda Mont Pelerin'de sağlanan bir uzlaşı vardı. Rum tarafının yüzde 28,2 ve Türk tarafının yüzde 29,2 diye yakınlaşması söz konusuydu. Taraflar bu çerçevede BM'ye haritalarını sunacaklar" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs konusunda yarın gerçekleştirilecek uluslararası konferans öncesi saat 09.35'te İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile BM Cenevre Ofisi'nde bir araya gelecek.



Yarın uluslararası konferans düzenlenecek



Pazartesi başlayan ve biraz önce sona eren müzakerelerden ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenecek uluslararası konferansın açılışını yapacak.



Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanları ile adanın her iki tarafından delegasyonların katılacağı uluslararası konferansın ana gündem maddesi "Güvenlik ve Garantiler" olacak. Konferansta Avrupa Birliği de "gözlemci" sıfatıyla yer alacak.

Kaynak : AA