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İzmir'deki saldırıyı o örgüt üstlendi

İzmir'deki saldırıyı PKK'nın kolu olan TAK üstlendiğini açıkladı.

Güncel / 11 Ocak 2017 Çarşamba 11:29
İzmir'deki saldırıyı o örgüt üstlendi

5 Ocak perşembe günü İzmir'de bomba yüklü araçla İzmir Adliyesi C kapısına gelen teröristler içeri girmek istemişti. Polis memuru Fethi Sekin durumdan şüphelenmiş, izin vermemişti.

Araçtan çıkarak kaçmayan başlayan teröristler bomba yüklü aracı patlatmıştı.

2 ŞEHİT

Mermisi bitene kadar çatışan ve bir teröristi öldüren kahraman polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olduğu çatışmada, 2 terörist öldürüldü.

Alçak saldırıyı bugün terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK üstlendi.

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