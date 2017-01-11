İzmir'deki saldırıyı o örgüt üstlendi

5 Ocak perşembe günü İzmir'de bomba yüklü araçla İzmir Adliyesi C kapısına gelen teröristler içeri girmek istemişti. Polis memuru Fethi Sekin durumdan şüphelenmiş, izin vermemişti.



Araçtan çıkarak kaçmayan başlayan teröristler bomba yüklü aracı patlatmıştı.



2 ŞEHİT



Mermisi bitene kadar çatışan ve bir teröristi öldüren kahraman polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olduğu çatışmada, 2 terörist öldürüldü.



Alçak saldırıyı bugün terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK üstlendi.

