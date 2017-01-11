Türkiye'de yaşayan Arap öğrencilerin eğitim alması amacıyla açılan okulların yanı sıra İstanbul'daki bazı üniversitelerde de giderek artan Arapça eğitimi ihtiyacını karşılamak için, ilahiyat, ekonomi, İslami finans, siyasal bilgiler ve uluslararası ilişkiler bu dilde eğitim vermeye başladı.



Bu çerçevede, Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından İstanbul Üniversitesi, 2013 yılında lisansüstü düzeyde Arapça eğitim veren İslami Bilimler Bölümü'nü açtı. Bölüme gerekli şartları taşıyan tüm Arap ve Türk öğrenciler başvurabiliyor.



AA muhabirine konuşan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü kurucularından Yrd. Doç. Dr. Abdullah Tırabzon, bu bölümün İslam hukuku dersini Arapça öğretmenin yanı sıra, Türkiye'deki Arap öğrencilere de eğitim imkanı sunma hedefi taşıdığını dile getirdi.



İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) de 2015'te Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezini açtı. İZÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdulmuttalip Arpa, ekonomi ve İslami finans eğitimini Arapça vermenin, Türkiye'de bulunan Arap öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları açısından iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.



Arpa, 'Arapça eğitim veren bölümler, sadece Arap öğrencilere değil, okumak istediği alanda Arapça eğitim almak isteyen bütün Müslüman öğrencilere hizmet vermeyi hedefliyor.' dedi.



Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), bir yıl Arapça hazırlık eğitiminden sonra öğrencilerine İslami Bilimler Bölümü'nü Arapça okuma fırsatı sunuyor. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi de 'İslami Bilimler' bölümünde öğrencilerine Arapça eğitim imkanı veriyor.



- 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla adım attık'



Türk üniversitelerinin yanı sıra İstanbul'daki uluslararası üniversiteler de eğitim dili olarak Arapçayı esas alıyor.



Bunlardan biri de Malezya İslami Bilimler Üniversitesine bağlı olarak Arapça eğitim çalışmalarına başlayan İstanbul'daki Uluslararası Tecdid Üniversitesi.



Eğitim dilinin Arapça olduğunu söyleyen Tecdid Üniversitesi Uluslararası İlişkiler İcra Direktörü Semir el-Vesimi, 'Üniversitemiz, önümüzdeki 5 yılda dünyada Müslümanların eğitim alanındaki Arapça boşluğunu doldurmayı hedefliyor.' diye konuştu.



Ürdün'deki bazı üniversitelerle ortak çalışan Ümmet Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Halil el-Hamdani de Türkiye'deki Arap öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap üniversiteleri kurulması konusundaki duyarlılığından hareketle faaliyete başladıklarını aktaran Hamdani şunları söyledi:



'Türkiye'deki Arap öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılamanın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Arap öğrenci ve akademisyenlerin tecrübelerinden istifade etmek onların başka ülkelere göç etmesini engellemek amacıyla Arap üniversitelerinin kurulması yönündeki talimatıyla adım attık.'



Sudan'ın önemli eğitim kurumlarından Neelain Üniversitesi de İstanbul'daki şubesinde farklı bölümlerde öğrencilerini Arapça eğitimle buluşturuyor. Üniversitenin hedefinin de 'Türkiye ve Sudan arasında eğitim ve kültürel alanda köprü işlevi görmek.' olduğu belirtiliyor. Kaynak : AA