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İstanbul'da metro seferleri durduruldu

İstanbul'un ünlü eğlence mekanı Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını düzenleyen teröristin Bağcılar Kirazlı Metro istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine metro seferleri durduruldu.

3. Sayfa / 11 Ocak 2017 Çarşamba 16:37
İstanbul'da metro seferleri durduruldu
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Yılbaşı gecesi Beşiktaş Ortaköy'deki ünlü gece kulübünde 39 kişiyi öldüren saldırganın Bağcılar'da metro istasyonunda görüldüğü ihbarı polisi alarma geçirdi. 


Metro istasyonu kapatılırken, özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi. 

Ortaköy saldırganı metro istasyonunda aranıyor

Ortaköy saldırganını Bağcılar Kirazlı Metro İstasyonu'nda görüldüğü yönündeki ihbar, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, metroda bulunanlar boşaltıldı.

Metro çevresine özel harekat polisleri de sevk edildi. Metronun kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli şahsın bir başka yöne gitme ihtimaline karşı bölgede geniş çaplı uygulama başlattı. Metro istasyonlarındaki polis uygulaması sürüyor.



HAVAALANINDA DA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Atatürk Havalimanı Metro girişinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Polis daha önce başlattığı şüpheli şahıslar üzerinde ki aramalarını da sıklaştırdı. Bazı noktalara da özel Harekat polisleri de metro girişine konuşlandı.

 
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