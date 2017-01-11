

Ortaköy saldırganını Bağcılar Kirazlı Metro İstasyonu'nda görüldüğü yönündeki ihbar, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, metroda bulunanlar boşaltıldı.



Metro çevresine özel harekat polisleri de sevk edildi. Metronun kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli şahsın bir başka yöne gitme ihtimaline karşı bölgede geniş çaplı uygulama başlattı. Metro istasyonlarındaki polis uygulaması sürüyor.







HAVAALANINDA DA ÖNLEMLER ARTIRILDI



Atatürk Havalimanı Metro girişinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Polis daha önce başlattığı şüpheli şahıslar üzerinde ki aramalarını da sıklaştırdı. Bazı noktalara da özel Harekat polisleri de metro girişine konuşlandı.



Atatürk Havalimanı Metro girişinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Polis daha önce başlattığı şüpheli şahıslar üzerinde ki aramalarını da sıklaştırdı. Bazı noktalara da özel Harekat polisleri de metro girişine konuşlandı.