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Irak Büyükelçisi'nden flaş Başika iddiası!

Irak Büyükelçisi, Türk askerinin Musul operasyonunun bitmesinin ardından Başika'dan çekileceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, açıklamayla ilgili "Bütün terör örgütlerinden arındıktan sonra iki taraf oturup dostane şekilde çözecek." ifadesini kullandı.

Dünya / 11 Ocak 2017 Çarşamba 12:32
Irak Büyükelçisi'nden flaş Başika iddiası!
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rak Büyükelçisi Salih El-Obaidi üç ay içerisinde Musul operasyonun biteceğini belirterek Başika kampında bulunan Türk askerinin operasyonun sonlanmasından sonra çekileceğini açıkladı. Büyükelçi Salih El-Obaidi, 'Başika çözülürse diğer işbirlikleri de görüşülür. Türkiye'nin Irak topraklarında operasyon yapmasını beklemiyoruz' şeklinde konuştu.

Büyükelçi, PKK ve Sincar'daki varlığına ilişkin, terör örgütlerinin varlığına izin vermeyeceğiz açıklamasını yaparak, 'Terör örgütlerinin komşu ülkeleri tehdit etmesine izin vermeyeceğiz, PKK dahil yabancı gruplara izin yok' ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise açıklamayla ilgili 'Bütün terör örgütlerinden arındıktan sonra iki taraf oturup dostane şekilde çözecek.' şeklinde konuştu.

Bakan Işık, 'Irak'la hiçbir problemin olmasına müsaade etmeyiz. Türk askerinin varlığı keyfiyet değil, bir zorunluluktur. Türk askerinin neden orada olduğunu Irak da biliyor. Başika'nın amacı DAEŞ'ten temizlenmesi. Bütün terör örgütlerinden arındıktan sonra iki taraf da oturup dostane şekilde çözecek.' dedi.



Savunma BakanıFikri Işık


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