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İki yeni özellik geldi

WhatsApp'ı Android işletim sistemi akıllı telefonlarda kullananlara müjdeli haber geldi. WhatsApp'a getirilen son yeniliklerle birlikte artık uygulama üzerinden GIF (hareketli görüntü) dosyası aranıp gönderilebilecek. Ayrıca tek seferde gönderilen medya sınırı da artırıldı.

Teknoloji / 11 Ocak 2017 Çarşamba 15:56
İki yeni özellik geldi

Bildiğimiz üzere WhatsApp'ta geride bıraktığımız aylarda GIF alma ve gönderme özelliği geldi. iOS'ta (iPhone ve iPad) halihazırda kullanılan bu yenilik, Android için henüz aktif edilmiş değil. Daha doğrusu Android kullanıcıları iPhone kullanıcıları kadar kolay GIF gönderemiyor.

iPhone kullanıcıları, WhatsApp'ta konuşma bölümünde soldaki '+' butonuna basıp, Fotoğraf ve Video Galerisi'ni tıkladıktan sonra sol altta yer alan GIF seçeneğini işaretlediğinde, Giphy üzerinden GIF arayabiliyor ve karşı tarafa gönderebiliyor.

Android kullanıcıları ise GIF göndermek istediğinde, telefonuna kaydettiği GIF'lerden seçiyor. Yani kolay bir şekilde uygulama üzerinden arayamıyor. İşte artık bundan böyle Android kullanıcıları da WhatsApp üzerinden GIF arayarak, karşıdakine gönderebilecek. Bunun için emoji işaretini tıklayarak, GIF'i seçmek gerekiyor. Sonrasında yine Giphy üzerinden istediğiniz kişiye hareketli görüntü gönderebiliyorsunuz.

Bir başka yenilik ise medya paylaşımı sayısının artması oldu. Bildiğimiz üzere WhatsApp'ta 10'dan fazla fotoğraf ve video gönderilemiyordu. Getirilen yenilik sayesinde bu sınır 30'a çıkmış oldu.

Tabii bu yenilikleri kullanabilmek için WhatsApp'ın 2.17.6 beta sürümünü kullanmak gerekiyor. Söz konusu sürümü APKMirror sitesi üzerinden indirebilirsiniz. Zira WhatsApp bu yenilikleri henüz resmi olarak Google Play'de yayınlamadı. Fakat çok yakında herkesin kullanımına sunulacağı aşikar.

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