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Gram altının fiyatı zirve yaptı

Doların sert yükselmesinin etkisiyle altının gram fiyatı, 148,9 lira ile tarihi zirvesini tazeledi.

Ekonomi / 11 Ocak 2017 Çarşamba 10:59
Gram altının fiyatı zirve yaptı

Dün 145,0 lira ile rekor tazeleyen gram altın, bugün 148,9 lira ile tarihi zirvesini tazeledi. Kapalıçarşı’da çeyrek altın fiyatı 243 lira, Cumhuriyet altını fiyatı da 988 lira oldu.

Altının ons fiyatı da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yelen'ın yarın yapacağı konuşma öncesinde sınırlı da olsa yükseliş kaydetti. Ons altın dün yüzde 0,38 artışla günü 1.187,1 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda 1.188,3 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun 3,90 lira sınırına kadar yükselmesinin, altının gram fiyatının tarihi zirvesine çıkmasına neden olduğunu belirtiyor.

Dolar kurunda yaşanan yükselişlerin ekonomik bir nedeni olmadığını, dolayısıyla fiyatlardaki yükselişleri spekülatif olarak değerlendirdiklerini kaydeden Memiş, 'Vatandaşlarımıza bu fiyatlardan alış yönünde pozisyon almalarını tavsiye etmiyoruz.' dedi.

Memiş, altının ons fiyatının 1.180-1.190 dolar bandında hareket edebileceğini kaydederek, gram altın fiyatında ise 149 lira seviyesinin direnç, 144 lira seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi. Kaynak : AA

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