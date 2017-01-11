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Edirne'de okullar yarın da tatil

Edirne Valiliği, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime bir gün daha ara verildiğini, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Eğitim / 11 Ocak 2017 Çarşamba 16:00
Edirne'de okullar yarın da tatil

Edirne Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında Valilik kararı ile 12 Ocak 2017 Perşembe günü eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 12 Ocak 2017 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna duyurulur” denildi. Kaynak : İHA

EdirneKar YağışıElverişsiz Hava


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