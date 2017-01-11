Donald Trump'dan ilk basın toplantısı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yaptığı ilk basın toplantısında Rusya-ABD ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.



PUTİN'İN HACK EMRİ VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?



'Böyle bir bilginin sızdırlması utanç verici. Haberler gerçek dışı. Bu haberleri rakiplerimiz yaptı. Gerçekten hasta ruhlu insanlar bunu yayınladı, sızdırdı. Bunun basılmaması gerekiyordu. Tam bir utanç kaynağıydı. Siber saldırıdan bahsediyorsa Rusya olabilir diğer ülkeler de olabilir 22 milyon kişini kaybedildiği zaman klimse tepki göstermedi.'



'Çin de olabilir. Dünyadaki en başarılı bilgisayar uzmanlarından oluşan bir ekip topladık. Bu insanları biraya getirip bir savunma hattı oluşturacağız. O kadar kötü bir güvenlikleri vardı ki. Tüm ülkemiz için siber saldırılara karşı savunma ortaya koymamız gerek.'



'Rusya ve Putin son açıklamalarında olayların gerçek dışı olduğunu söyledi. Ellerinde bir şey olsa açıklarlardı. Odesta bilgilerni açıkladıkları gibi bunu da açıklarlardı. Odesta'nın Clinton ile ilgi söyledikleri korkunçtu. Saldırıya uğrayan hacklenen yerlere bakın Clinton'un münazara sorularını önceden aldıklarını öğrendik. Bunu Trump yapmış olsa gündem olurdu.'



PUTİN'İN TRUMP'I KAZANMAK İSTEDİĞİ İDDİASI



'Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değil. DEAŞ ile mücadelede Rusya ile çok büyük bir müttefik olabiliriz. Putin Trump'ı seviyorsa bu bir risk değildir. İyi anlaşmak için iyi şansım olduğunu düşünüyorum.'



KASET İDDİLARI



'Ben ülkemden uzaklaştığım zaman yüksek profilli tanınmış biriyim. Eğer bu ülkenin dışına çıkıyorsam her zaman çok dikkatliyim. Nereye gidiyorsanız gidin etrafınızda sürekli kamera var. Garip yerlerde bile kameralar var. Dikkatli olmanız gerekir. Birçok kişiye söyledim. Akşam haberlerine konu olabilirsiniz.'



TİCARET HAYATI



'Rusya'da hiçbir iş anlaşmam yok. Rusya'dan hiçbir kredi borcum yok. Çok az bir borcum yok. Rusya'dan aldığım hiçbir kredim yok. Onlarla yaptığım hiçbir iş yok. Hiçbir şekilde Rusya ile anlaşma planım bile yoktur. Ben ticari işlerimi de ülkemiz de yönetebilirim ama bunun görünüşünden mutlu olmazdım. Kötü göründüğünden bunu yapmadım. Oğullarım yönetecekler. Tüm bu belgeler benim imzaladığım belgeler şirketleri tamamen oğullarıma bıraktığımı gösteren belgeler.'