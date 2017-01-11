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Dolar ve Euro sert yükseldi

Dolar ve euro ABD’de açıklanan verinin ardından sert yükseliş gösterdi. Yükselişle birlikte dolar, TL karşısında 3,89 seviyesini gördü.

Ekonomi / 11 Ocak 2017 Çarşamba 09:25
Dolar ve Euro sert yükseldi

Dolar ve euro ABD'de açıklanan toptan eşya stokları verisinin ardından sert bir şekilde yükselerek tarihi rekor kırdı.

Yükselişle birlikte dolar, TL karşısında 3,89 seviyesini gördü. Euro ise 4,11 düzeyine ulaştı. Şu sıralarda Kapalıçarşı'da 3,8420 liradan alınan dolar 3,8440 liradan, 4,0560 liradan alınan euro ise 4,0580 liradan satılıyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7770 lira, euronun satış fiyatı da 3,9940 lira olmuştu. Kaynak : İHA

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