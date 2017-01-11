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Dolandırıcıların bu tuzağında dikkat

İnternetteki bir ilan sitesinden sahte isimle kiralık ve satılık ev ilanları veren O.E. adlı dolandırıcı tuzağına düşürdüğü kişilerin paralarını kapıyor.

3. Sayfa / 11 Ocak 2017 Çarşamba 15:37
Dolandırıcıların bu tuzağında dikkat

İnternet üzerinden kiralık ev arayan bir vatandaş sahte isimle ilan veren dolandırıcıların tuzağına düştü.

Milliyet'e başından geçenleri anlatan vatandaş başka insanların da aynı tuzağa düştüğünü ifade ettti.

Talihsiz vatandaş olayı şu sözlerle anlattı: 'İzmir konak ta 1+1 sahibinden kiralık ev ilanı gördüm. İlanı veren kişiyi aradım. Evi görmek istediğimi yalnız cuma günü İzmir'de olacağımı söyledim. Kendisi de cuma günü akşam üstü İzmir'de olacağını söyledi.

Evin 750 TL olan depozitosunu göndermem halinde ev ilanını siteden kaldıracağını söyledi. Bende depozitoyu ödeyemeyeceğimi yalnız evin 450 lira olan kirasını karşılayabileceğimi ve kontrat yapma durumunda da 3 aylık peşin kira verebileceğimi söyledim. Koşulları kabul eden şahış benden 450 lira hesabına yatırmamı istedi. Bende bankadan kendisine 450 TL yatırdım. Fakat ilandaki isimle banka hesabındaki isimin farklı olmasından kuşku duydum.

Sonra ben bu şahsı internet üzerinden araştırdım ve şahsın aslında dolandırıcı olduğunu öğrendim. Dolandırıcının adı O.E. internette hakkında bir çok şikayet yapılmış. Çok sayıda kişiyi bu şekilde dolandırmış.'




Kaynak : Milliyet


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