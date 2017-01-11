USD
(Alış - Satış)
: 3,76 - 3,77
EURO
(Alış - Satış)
: 3,99 - 3,99
Haber
Etiket
BEYAZ VİDEO
BEYAZ FOTO
GÜNLÜK GAZETELER
BEYAZ TV ARŞİVİ
ANA SAYFA
GÜNCEL
SİYASET
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
TELEVİZYON / MEDYA
YAZARLAR
SON DAKİKA
ARŞİV
DÜNYA
SAĞLIK
EĞİTİM
KÜLTÜR/SANAT
YAŞAM
3.SAYFA
DİZİLER
YEREL HABERLER
İl ve İlçe Haberleri
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Şırnak
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
VİDEO GALERİ
RADYO DİNLE
BUGÜNÜN TÜM HABERLERİ
DÜNÜN MANŞETLERİ
BUGÜNÜN MANŞETLERİ
Sıcak Haber :
CHP milletvekilinin müebbet hapsi istendi!..
Ana Sayfa
Güncel
CHP milletvekilinin müebbet hapsi istendi
CHP milletvekilinin müebbet hapsi istendi
MİT tırları davasında Enis Berberoğlu için müebbet hapis istendi
Güncel
/ 11 Ocak 2017 Çarşamba 11:12
Tweet
Ayrıntılar geliyor...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
YAZARLAR
TAMAMI
MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?
Latif Şimşek
ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK
Süleyman Beledioğlu
BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!
Mehmet Orhan
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Konu Seçin
İçeriği görüntüleyemiyorum.
Haklarımı ihlal ediyor
İçerik ahlaki açıdan rahatsız edici
Şiddet içeren içerik
Nefret/kötü amaç içeren içerik
Spam veya yanıltıcı
Kodu Yenile
Ana sayfa
HABERDAR OLMAK İÇİN
MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Kodu Yenile
Twitter
Facebook
Google
YouTube
RSS
KÜNYE
İLETİŞİM
REKLAM
YAYIN POLİTİKASI
KULLANIM ŞARTLARI
YAZARLAR
HABER ARŞİV
VİDEO ARŞİV
ETİKETLER
MOBİL
KATEGORİLER
GÜNCEL
SİYASET
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
TELEVİZYON/MEDYA
DÜNYA
SAĞLIK
EĞİTİM
KATEGORİLER
KÜLTÜR / SANAT
YAŞAM
3.SAYFA
YEREL HABERLER
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
GÜNLÜK GAZETELER
BEYAZ TV PROGRAMLARI
DİZİ / FRAGMAN
OTOMOBİL
GÜNDEM / KONULAR
Çözüm Süreci
Genel Seçimler
Melih Gökçek TV Programları
2015 Seçim Sonuçları
GÜNDEM KİŞİLER
Recep Tayyip Erdoğan
Ahmet Davutoğlu
Devlet Bahçeli
Selahattin Demirtaş
Burhan Kuzu
Kemal Kılıçdaroğlu
Muharrem İnce
Şamil Tayyar
GÜNDEM / DİĞER
Sürmanşet
Gündem Özel
Beyaz Futbol
Derin Futbol
Ortak Akıl
Dizi Haberleri
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Şırnak
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.
Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı