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Sıcak Haber : CHP milletvekilinin müebbet hapsi istendi!..

CHP milletvekilinin müebbet hapsi istendi

MİT tırları davasında Enis Berberoğlu için müebbet hapis istendi

Güncel / 11 Ocak 2017 Çarşamba 11:12
CHP milletvekilinin müebbet hapsi istendi

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