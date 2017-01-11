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CHP milletvekiline müebbet hapis!

MİT'e ait yardım TIR'ların durdurulmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Güncel / 11 Ocak 2017 Çarşamba 11:12
CHP milletvekiline müebbet hapis!
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MİT'e ait yardım TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yeşilkaya, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Enis Berberoğlu, Erdem Gül ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yeşilkaya, sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu hakkında "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mütalaada Enis Berberoğlu'nun ayrıca "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.


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