CHP'den kısa film

CHP, son dönemki gelişmelere dikkat çekmek amacıyla, seslendirmesini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı kısa film hazırladı.



Kılıçdaroğlu, filmi, 'Bizler, istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi korumayı birinci vazife bilenleriz.' ifadesiyle Twitter hesabından paylaştı.



Edinilen bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk vurgulu, 2 dakika 45 saniyelik film, 2D animasyon tekniğiyle yapıldı.



İzmir Marşı'nın yeniden yorumlandığı filmde, Cumhuriyet'in ilanından bugüne yaşanan süreçler anlatılıyor, son dönemdeki gelişmelere atıfta bulunuluyor.





Bizler, istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi korumayı birinci vazife bilenleriz... pic.twitter.com/GOuDYKbpGr — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 11 Ocak 2017