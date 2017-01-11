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CHP'den kısa film

Seslendirmesini Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı filmde, Cumhuriyet'in ilanından bugüne yaşanan süreçler anlatılıyor, son günlerdeki gelişmelere atıfta bulunuluyor.

Siyaset / 11 Ocak 2017 Çarşamba 16:40
CHP'den kısa film

CHP, son dönemki gelişmelere dikkat çekmek amacıyla, seslendirmesini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı kısa film hazırladı.

Kılıçdaroğlu, filmi, 'Bizler, istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi korumayı birinci vazife bilenleriz.' ifadesiyle Twitter hesabından paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk vurgulu, 2 dakika 45 saniyelik film, 2D animasyon tekniğiyle yapıldı.

İzmir Marşı'nın yeniden yorumlandığı filmde, Cumhuriyet'in ilanından bugüne yaşanan süreçler anlatılıyor, son dönemdeki gelişmelere atıfta bulunuluyor.

Kaynak : AA

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