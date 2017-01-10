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Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım Anayasa görüşmeleri sırasında, çok uzun zamandır Meclis'te yapılmayanı yaptı. Başbakan Yıldırım, muhalefet partilerine ayrılan kulise geçerek nezaket ziyaretinde bulundu.

Güncel / 10 Ocak 2017 Salı 22:43
Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu ile görüştü
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Başbakan Binali Yıldırım, muhalefet kulisine gece yarısı ziyareti gerçekleştirdi. Gazetecilerle sohbet ettikten sonra kulise inen Yıldırım, önce MHP Lideri Bahçeli'ye görmek istedi. Kuliste olmadığı bilgisi verilince ‘yayla' diye bilinen bölüme gidip oturdu.

Bir süre sonra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kulise gelerek Başbakanla yan yana oturdu, sohbet ettiler. İki liderin çocukluk günlerini konuştukları öğrenildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Kulise geldiniz, sohbet ediyoruz, teklifi de geri çekseniz” sözlerine Başbakan güldü ve cevap vermedi.






UZUN SÜRE SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ
Muhalefet kulisi AKP'nin getirdiği Anayasa paketine destek veren MHP dışında HDP ve CHP tarafından kullanılıyor. İktidar partisi olan AKP ise Genel Kurul'un diğer tarafında tamamen ayrı bir yerde bulunuyor. Çok uzun süredir, herhangi bir başbakan Meclis'e geldiğinde, muhalefet kulisini ziyaret etmemişti.

GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG
Binali Yıldırım'ı Gürsel Tekin ile Kılıçdaroğlu karşıladı. Karşılamanın ardından sohbete başlayan liderler, ‘Kars Kazı' yeme konusunda anlaştılar. Bu sohbetin ardından neşeli anlar yaşandı.
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