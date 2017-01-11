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Afganistan'da ölü sayısı 37'ye yükseldi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de dün gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 37’ye yükseldiği bildirildi.

3. Sayfa / 11 Ocak 2017 Çarşamba 14:21
Afganistan'da ölü sayısı 37'ye yükseldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün üç farklı saldırı gerçekleştirilmişti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Kabil'deki patlamalarda ölü sayısının 37'e yükseldiğini, yaralıların ise 98'e çıktığını söyledi.

Öte yandan Kandahar eyaletinde gerçekleştirilen patlamada Vali Yardımcısı, Washington'dan gelen Afgan diplomat ve 5 Birleşik Arap Emirlikleri diplomatı da hayatını kaybetti. Olayda vali ve BAE elçisi dahil 14 kişi yaralandı. Patlamanın nedenine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapıldı. Kaynak : İHA

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