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Adana’da pompalı tüfekle market soygunu!

Adana’da 2 kişi, pompalı tüfekle girdikleri marketin kasasını soyarak kaçtı.

3. Sayfa / 10 Ocak 2017 Salı 22:53
Adana’da pompalı tüfekle market soygunu!

Olay, saat 21.00 sıralarında Mithat Paşa Mahallesi Defne Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen 2 kişi, pompalı tüfekle marketin içerisine girip kasadaki parayı aldı. Soygunculardan birisi pompalı tüfeği kasiyere doğrulturken, diğer soyguncu kasadaki paraları aldı. Soyguncular paraları aldıktan sonra plakası belirlenemeyen bir motosikletle kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede soyguncuların 400 TL civarında parayı çaldıkları anlaşıldı. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak : İHA

PolisMarketGüvenlik KamerasıMithat Paşa


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