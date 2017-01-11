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Adana'da fuhuş operasyonu

Adana polisi, sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen kadınlara yönelik yaptığı operasyonda, 6 hayat kadınını gözaltına aldı.

3. Sayfa / 11 Ocak 2017 Çarşamba 01:44
Adana'da fuhuş operasyonu
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Yunus timleri ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler mahallesi, Özdemir Sabancı bulvarı üzerinde uygulamalarını düzenlendi.

Uygulamada, yoldan geçen araçlara el kaldırarak, fuhuş pazarlığı yaptığı tespit edilen 6 hayat kadını yakalandı. Yakalanan hayat kadınları Ahlak Büro Amirliği’ne getirilerek kimlik tespitleri yapıldı.

Yakalanan kadınlara, Kabahatler Kanunu’nda cezai işlem uygulandı. Kaynak : İHA

Özdemir SabancıAdana Emniyet MüdürlüğüFuhuş


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