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Aç kalan kurt şehre inip köpeğe saldırdı

Tokat’ın Almus ilçesinde aç kalan kurdun ilçe merkezinde köpeğe saldırması ve sürükleyerek götürmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yaşam / 11 Ocak 2017 Çarşamba 11:11
Aç kalan kurt şehre inip köpeğe saldırdı
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Edinilen bilgiye göre, Tokat’ta iki gün süre ile devam eden kar yağışı il ve ilçe merkezlerinde etkili oldu.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreye yaklaşırken, aç kalan yaban hayvanları şehre indi.

Almus ilçesinde kent merkezine inen kurdun köpeğe saldırması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde kurdun köpeğe saldırması ve sonrasında köpekle birlikte boğuşarak sürüklemesi yer aldı.

Kaynak : İHA

Kar YağışıGüvenlik Kamerası


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