84 Bylock'çu daha tutuklandı

84 Bylock'çu daha tutuklandı

FETÖ'nün, TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 84 şüpheli daha tutuklandı.