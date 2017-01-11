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84 Bylock'çu daha tutuklandı

FETÖ'nün, TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 84 şüpheli daha tutuklandı.

Güncel / 11 Ocak 2017 Çarşamba 12:09
84 Bylock'çu daha tutuklandı

FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 84 şüpheli daha tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 315'e yükseldi.


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