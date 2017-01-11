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3.Madde de kabul edildi

3.madde 341 oyla mecliste kabul edildi.

Güncel / 11 Ocak 2017 Çarşamba 22:22
3.Madde de kabul edildi

Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.

'Askerlikle ilişiği olanların' milletvekili adaylığına başvuramaması da öngörülüyor.

Maddenin görüşülmesine başlanmadan önce Genel Kurulda, dün maddelerin sonuç tutanağına imza atıp atmama konusunda usül tartışması yaşandı.

Gizli oylamaya geçildi

Oylama öncesinde, üçüncü maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı. CHP, 'Anayasaya aykırı olduğu' iddiasıyla, maddenin tekliften çıkarılması yönünde önerge verdi.

CHP'nin önergesi, konuşmaların ardından kabul edilmedi.HDP'nin de 'maddenin tekliften çıkarılmasına' ilişkin önergesi reddedildi.

Daha sonra anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda üçüncü maddenin gizli oylamasına geçildi. Oylamaya geçildikten sonra AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşanınca, Başkanvekili Aydın oylamayı durdurdu, ortamın sakinleşmesi üzerine tekrar başlattı.

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