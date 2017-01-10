15 ilde okullara kar tatili

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir' dedi.



İstanbul Valiliğinden de yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Yoğunluğu tahminlerin üzerinde seyreden kar yağışının bugün de etkisini sürdüreceği beklenmektedir. Bu nedenle, meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açtığı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine yarın (11 Ocak 2017 Çarşamba) ara verilmesi uygun görülmüştür.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaktır.'



Bolu

Bolu'da 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının gün içerisinde eksi 7 derece olduğu Bolu'da, etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan, Kıbrısçık ve Göynük ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verildi.



Bilecik

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Pazaryeri Kaymakam Vekili Halil İbrahim Acır, yaptığı açıklamada, devam eden kar yağışı ve aşırı buzlanma dolayısıyla yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

Acır, kamuda görev yapan hamilelerle engellilerin de idari izinli sayılacağını bildirdi.



Denizli

Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.



Ordu

Ordu'da etkili olan kar yağışı sebebi ile bazı ilçe ve okullarda 11 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İkizce ilçemizdeki tüm okullarda, Korgan ve Kumru ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, Akkuş ilçesinde ise Fatih Ortaokulu, İMKB YBO ve Ahmet Cürebal İmam Hatip Ortaokulu hariç diğer tüm okullarda 11 Ocak Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir' denildi.



Burdur

Burdur genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören tüm öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelindeki elverişsiz hava şartları nedeniyle, kar yağışı sonrası yaşanabilecek don ve buzlanma olayları nedeniyle 11 Ocak 2017 Çarşamba günü, Burdur il merkezi ve tüm ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin, eğitim ve öğretimine 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Manisa

Manisa Valiliği, il genelindeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Demirci, Soma, Turgutlu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Demirci, Soma, Turgutlu ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Ayrıca Ahmetli, Akhisar, Kırkağaç, Köprübaşı, Salihli, Selendi, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde taşımalı sistemle gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Alaşehir, Gölmarmara, Gördes, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı ilçelerinde ise eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.



Isparta

Isparta genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, il merkezi ile Yalvaç ve Eğirdir ilçelherinde eğitime 1 gün ara verildi.

İl genelindeki elverişsiz hava şartları ve kar yağışı sonrası yaşanabilecek don ve buzlanma olayları nedeniyle, 11 Ocak 2017 Çarşamba günü Isparta merkez ile Yalvaç ve Eğirdir ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.

Olumsuz hava şartlarından dolayı hamile ve engelli kamu personeli de yarın idari izinli sayılacak.



Tokat

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Erbaa ve Niksar ilçesinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Yapılan değerlendirime sonucunda bazı ilçelerde yarın eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığını vurgulayan Yazıcı, 'Erbaa ve Niksar ilçelerimizin tamamında yarın eğitim yapılamayacak. Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda yarın eğitime ara verildi.' dedi.

Reşadiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kaymakam Faruk Erdem, yaptığı açıklamada ilçede olumsuz hava koşullarının sürdüğünü belirtti.

Çocuklarının olumsuz havadan etkilenmesini istemediklerini vurgulayan Erdem, 'Yarın ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli okulları tatil ettik.' dedi.

Daha önce alınan karar gereği ilçedeki taşımalı eğitim görülen okullar tatil edilmişti.



Tekirdağ

Tekirdağ'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Ocak 2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır' denildi.



Kırklareli

Kırklareli'nde, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilik kararıyla dün ve bugün de okullar tatil edilmişti.



İzmir

İzmir'de, don ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı dolayısıyla oluşan don ve buzlanma nedeniyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim öğretime çarşamba günü ara verildi.

Kararın tüm ilçeleri kapsadığı belirtildi.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın idari izinli sayılacağı bildirildi



Çanakkale

Çanakkale il merkezindeki taşımalı eğitim okulları ile bazı ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 11 Ocak Çarşamba günü eğitim yapılamayacak.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, il merkezindeki taşımalı eğitim okulları ile Gelibolu, Lapseki, Biga, Ayvacık, Bayramiç, Ezine, Yenice, Çan ve Gökçeada ilçelerinde eğitime çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Eceabat ilçesinde ise taşımalı eğitim veren Alçıtepe İlkokulu'nda eğitim yapılmayacağı belirtildi.

Tatil olan noktalardaki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Edirne

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan duyuruda, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Valilik kararıyla dün ve bugün de okullar tatil edilmişti.



Balıkesir

Balıkesir'in bir çok ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Altıeylül ve Karesi ile Bandırma, Sındırgı, Bigadiç, Kepsut, Marmara, Gönen, Savaştepe, Manyas, Balya, İvrindi, Susurluk ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liseler yarın tatil edildi.

Ayrıca Erdek ve Havran ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki ve kırsal mahallelerde bulunan okullardaki öğrenciler için de yarın eğitime ara verildi. Bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.