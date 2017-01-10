Vatandaşların buzlu yolla imtihanı

Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tramvay yolu adeta buz pistine döndü. Çarşıya alışverişe çıkan bazı vatandaşlar düşme tehlikesi atlatırken, bazıları ise kayarak düştü. Vatandaşlar, ana caddelerde kaldırımların ve çarşı gibi en işlek yolların temizlenmemesine tepki gösterdi. Büyük kazalara sebebiyet verilmeden yolların tuzlanmasını isteyen çarşı esnafı, “Vatandaşlar yürümekte zorluk çekiyor. Bazıları kayıp düşüyor. Bir tarafını kıranlar oluyor. Belediye ekiplerinden bir an önce yolları temizleyip tuzlamasını istiyoruz“ diye konuştu.



KARDA YÜRÜRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN



Kar ve buzlanmada yürümeye karşı teknikleri açıklayan Doruk Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tayfun Açıkgöz, uygun duruş ve yürüme tekniklerinin uygulanması gerektiğini anlattı. Açıkgöz, “En önemli kural, acele etmeden kısa, küçük ve yavaş adımlarla yürüyün. Buzlu yollarda yürürken daha dengeli olmak, düşme riskini azaltmak için önem taşımaktadır” dedi.



Ellerin ceplere konulmaması konusunda da uyaran Açıkgöz, “Karlı ve buzlu yolda yürürken dengenizi koruyabilmek için, ellerinizi asla cebinize sokmayın. En az bir elinizin boşta olması gerekiyor. İki elin dolu olması, kayma anında tutunmayı ve vücudun dengeyi sağlamasını güçleştirmektedir. Bu da sakatlanmaya yol açabilecek sert düşüşlere sebep olabilir” diye konuştu.



Ayakkabı ve giysi seçimlerine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Açıkgöz, “Kaymayan tabanlı ayakkabı ve kışlık botlar ile bedeninizi saran palto-manto ve mont tarzında yumuşak, kaba giysilerin giyilmesi yararlı olmaktadır” şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA