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Valilik'ten saldırı açıklaması

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada terörist ölü ele geçirildi. Olayda 1 polis memuru da hafif şekilde yaralandı.

Güncel / 10 Ocak 2017 Salı 16:53
Valilik'ten saldırı açıklaması

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde bugün saat 15.20 sularında İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına silahlı saldırıda bulunulmuştur.

Saldırıya polis noktasında görevli polis memurlarımızca anında karşılık verilmiş ve saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Bu menfur saldırıda bir polis memurumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Hastanede tedavi altına alınan polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralı polisimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz.

Emniyet teşkilatımıza ve şehrimize geçmiş olsun. Emniyet birimlerimizce söz konusu saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir” denildi.

Kaynak : İHA

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