Uyuşturucu operasyonu kamerada

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Mersin otobanında bir kamyonu takibe aldı. Polis, söz konusu aracı Serbest Bölge Otoban Gişeleri'nde durdurdu. Narkotik detektör köpeği vasıtasıyla kamyonda yapılan aramada, zula tabir edilen gizli bölmesinde 93 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



Öte yandan, Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotim ekiplerince uyuşturucu madde satan kişilere yönelik 1-5 Ocak tarihleri arasında 17 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 95 kilo 818 gram esrar, 8 gram eroin, 6,6 gram kokain, 34 bin 329 adet uyuşturucu hap, 225 gram metamfetamin, 14 bin 756 yeşil reçeteye tabi tablet ve 3 bin 200 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.



Operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıld